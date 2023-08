Nazionale, sabato 2 settembre la presentazione di Spalletti come nuovo ct

© Getty Images

È stata fissata per sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale. Al fianco dell'ex allenatore del Napoli ci sarà il presidente della Figc Gabriele Gravina. Nella giornata di venerdì 1 settembre il neo commissario tecnico diramerà la sua prima la lista dei convocati per le gare di qualificazioni a Euro 2024 contro Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano).