A Napoli è già febbre scudetto: la città si prepara alla festa. Conte su tutte le furie

A Napoli è febbre azzurra. La trasferta di Lecce era vista da molti come l'ultimo scoglio che separava Antonio Conte e i suoi ragazzi da uno storico scudetto. Con il successo al Via del Mare, gli ultimi chilometri sembrano davvero in discesa: con 7 punti tra Genoa, Parma e Cagliari sarà tricolore. La linea del traguardo è visibile a tutti, tanto che anche nella città in cui la scaramanzia è una religione ci si sta iniziando a preparare per la festa.