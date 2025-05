Napoli, Lukaku: "Auguro all'Inter di arrivare il più lontano possibile in Champions"

"Auguro all'Inter di arrivare il più lontano possibile (in Champions, ndr) per il bene del calcio italiano" ha detto Lukaku a Dazn dopo la vittoria di Lecce, aggiungendo "Non guardiamo gli altri, dobbiamo concentrarsi su noi stessi. Il lavoro (per lo scudetto, ndr) non è ancora finito, però non è finita finché non è finita". Il belga, nella finale Champions 2023 in maglia Inter, era entrato nella ripresa contro il Manchester City fallendo una buona occasione per il pari e "murando" un sinistro di Dimarco che poteva valere l'1-1.