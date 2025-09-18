Napoli, De Laurentiis promette: "Nei prossimi 4 anni centro sportivo e stadio nuovo"

Il numero uno azzurro ha poi parlato anche del rapporto, suo e di Napoli, con Antonio Conte: "È stato molto importante che Antonio abbia assorbito l'amore che corre per tutte le vie di Napoli e dintorni. Così come Napoli nel '700 era la vera capitale europea, oggi quando sto a Napoli mi sento un'altra persona. Credo che ad Antonio Conte questo abbia fatto un grande effetto. Con lui abbiamo avuto quel successo che ha meritato, rimescolando le carte con tutti gli incidenti che abbiamo avuto. Forse ci è rimasto male per la cessione di Kvara, ma non volevo rischiare l'articolo 17. Alla fine, San Gennaro ci ha messo del suo e abbiamo portato a casa la vittoria".