De Laurentiis: "Difficile competere con Milan, Juve e Inter. Serve la Serie A a 16 squadre"

In generale, AdL chiede riforme importanti e lancia una stoccata alla categoria degli agenti: "Il calcio è troppo vecchio, dobbiamo rinnovarlo. Le nuove generazioni hanno passione, ma non pazienza, non riescono a stare 2 ore davanti alla tv. Nelle partite c'è solo uno stupido intervallo di 15 minuti tra un tempo e l'altro e non capisco perché. Si potrebbero dividere i due tempi, magari 25' ognuno con il tempo effettivo come nel basket. Oggi nel calcio sono gli agenti a decidere quanto recuperare, io lotto con la Figc perché un arbitro non era bravo, un altro fa così...è un'anarchia. Il calcio è un'industria e loro non lo capiscono. Noi investiamo tantissimi soldi, parlano troppe persone. Come gli agenti che si credono i proprietari del calcio, chiedono tantissimi soldi per cosa? Solo per firmare un contratto e poi scomparire? Se un giocatore ha un problema, gli agenti scompaiono".