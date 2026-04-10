Il Napoli e Conte ci credono, ecco il patto anti-Inter: "Devono strapparci lo scudetto dal petto"

In questo clima di assedio, il Napoli si è stretto attorno al suo condottiero con una fedeltà assoluta che va oltre la semplice dinamica professionale: la squadra avrebbe avuto mille occasioni per sfaldarsi, dalle tensioni della partita con il Bologna alle sventure di un gennaio maledetto, eppure nessuno ha mai mollato, fosse solo di un misero centimetro. Al contrario, il gruppo ha scelto di seguire ciecamente l'uomo che ha promesso di non fermarsi davanti a nulla, trasformando il sogno Champions in una missione ben più ambiziosa.