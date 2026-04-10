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Il Napoli e Conte ci credono, ecco il patto anti-Inter: "Devono strapparci lo scudetto dal petto"

L'allenatore azzurro e il popolo napoletano spingono per la rimonta tricolore

10 Apr 2026 - 12:39
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Antonio Conte non ha mai temuto il rumore della tempesta, anzi, sembra che sia proprio il fragore dei nemici a fornirgli l’ossigeno necessario per compiere le sue imprese. L’intera Italia calcistica, fatta eccezione per il popolo napoletano, sembra volerlo spingere con forza verso la panchina della Nazionale, vedendo in lui l'unico argine a una deriva sempre più conclamata e preoccupante. Ma tempo al tempo. Prima c'è il Napoli, prima c'è uno scudetto da difendere provando una clamorosa rimonta sull'Inter. Se i nerazzurri sentono ancora il fiato sul collo e il Milan è invece ormai scivolato fuori dalla contesa, il merito o la colpa ricadono interamente sulle spalle del tecnico leccese.

In questo clima di assedio, il Napoli si è stretto attorno al suo condottiero con una fedeltà assoluta che va oltre la semplice dinamica professionale: la squadra avrebbe avuto mille occasioni per sfaldarsi, dalle tensioni della partita con il Bologna alle sventure di un gennaio maledetto, eppure nessuno ha mai mollato, fosse solo di un misero centimetro. Al contrario, il gruppo ha scelto di seguire ciecamente l'uomo che ha promesso di non fermarsi davanti a nulla, trasformando il sogno Champions in una missione ben più ambiziosa.

Come riportato da Il Mattino, il grido lanciato da Conte ai suoi ragazzi — l'avvertimento che questo scudetto dovranno strapparglielo fisicamente dal petto per potersene fregiare — è diventato il giuramento di un gruppo che ha smesso di nascondersi e ha iniziato la volata finale con la bava alla bocca. Adesso il cammino passa per Parma, la prima di sette tappe che sanno di scontro frontale, su un campo che evoca ricordi aspri e veleni mai del tutto smaltiti, come quelli nati dalle scintille dell'anno passato con Chivu, all'epoca sulla panchina degli emiliani, e da quel rigore cancellato a Neres proprio al fotofinish.

Mentre i tifosi azzurri guardano al Tardini con il cuore in gola, l'Inter osserva da lontano consapevole che, se Conte riuscirà a uscire indenne anche da questa battaglia, la sfida di domenica a Como caricherà i nerazzurri di una pressione ancora più maggiore.

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