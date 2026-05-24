Conte saluta Napoli: "Deciso un mese fa. Due anni positivi, ma ho fallito a compattare l'ambiente"

De Laurentiis e Conte si confrontano dal vivo in un vero e proprio siparietto. "Se non avessi avuto tutti questi infortuni, avresti vinto ancora lo scudetto", dice ADL. "No, non sono d'accordo", ribatte Conte, "Sfidavamo un'Inter che si era rinforzata ed era davvero difficile". Stesse divergenze quando De Laurentiis parla del 'modello Arsenal': "Erano ottavi e sono tornati a vincere. Anche grazie a un impianto top costruito dentro la città di Londra". Mentre l'allenatore scuote la testa: "Ma non erano un Bournemouth, erano già un top club e hanno speso tanto".