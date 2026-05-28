Milan, che beffa: in Champions ci va... Allegri. Grande beffa per i rossoneri alle prese con l'ennesima rivoluzione

Per Allegri si tratta di un bel colpo dopo un'annata complicata: il destino sorride al 58enne che avrà l'arduo compito di far cambiare idea ai tifosi azzurri, da giorni schierati sui social contro l'ingaggio dell'ex Juve a causa del suo stile di gioco, poco moderno e decisamente non esaltante. A proposito di Juve: l'ultima avventura in Champions per Max risale proprio con i bianconeri nella stagione 2022-2023. Un'avventura nefasta, con una sola vittoria (contro il Maccabi Haifa allo Stadium) in sei partite. Un bilancio negativo che gli ha permesso comunque di concludere al terzo posto nel girone (era in voga ancora il vecchio formato) e di scendere in Europa League. Nella competizione 'minore' quella Juve arrivò fino alla semifinale dove il Siviglia ebbe la meglio sulla Vecchia Signora.