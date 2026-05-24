1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

NAPOLI

Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO

Ultima partita al Maradona per l'allenatore, che saluta quasi commosso il pubblico prima di annunciare l'addio in conferenza 

24 Mag 2026 - 22:35
12 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ultima gara al Maradona per Antonio Conte, che saluta Napoli dopo due stagioni. Prima di annunciare ufficialmente l'addio in conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha ringraziato i tifosi per tutto il sostegno ricevuto.

Dopo la vittoria con l'Udinese, valsa il secondo posto in classifica, il giro di campo di Conte, accompagnato dal capitano Di Lorenzo e poi da tutta la squadra. Un momento davvero emozionante per il legame creato dall'allenatore con il pubblico napoletano, soprattutto dopo il quarto scudetto conquistato nel 2025. Tanto che il salentino quasi si commuove prima di lasciare definitivamente il Maradona. 

napoli
serie a
antonio conte

Ultimi video

01:39
DICH GASPERINI SU ATTESA CHAMPIONS PER SITO 23/5 DICH

Gasperini, match point Champions: "Servirà attenzione e non tensione"

00:30
DICH ADL-CONTE E SCUDETTO DICH

"Senza infortuni era scudetto". Botta e risposta De Laurentiis-Conte

01:31
MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

04:20
MCH CONTESTAZIONE MILAN MCH

Milan, la contestazione dei tifosi

00:35
LANCIO XXL RICCIONE BENEDETTA RADAELLI SRV

SportMediaset arriva sulla spiaggia di Riccione: vieni a trovarci domenica 31 maggio

00:20
MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

01:29
MCH SCONTRI PRE TORINO JUVE MCH

Scontri prima di Toro-Juventus: ultrà rivali vengono a contatto, interviene la Polizia

01:02
SRV BAYERN COPPA DI GERMNAIA 24/5 SRV

Tripletta di Kane, il Bayern vince anche la Coppa di Germania

01:18
DICH SPALLETTI SU RESPONSABILITA' 23/5 DICH

Spalletti: "Non scarico le mie responsabilità sui miei calciatori"

00:56
DICH SPALLETTI SU RAPPORTO CON COMOLLI 23/5 DICH

Spalletti: "Voglio partecipare alla creazione della Juve del futuro"

03:06
DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

00:38
DICH SPALLETTI SU DERBY 23/5 DICH

Spalletti e il derby: "Mi aspetto una reazione degna"

01:00
DICH GASPERINI SU FRIEDKIN PER SITO 23/5 DICH

Gasperini "chiama" i Friedkin: "Fondamentale la loro presenza"

00:50
Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

Serie A, la volata Champions in 90': calendario e resoconto scontri diretti

01:40
DICH GASPERINI SU SUO LAVORO E GRUPPO PER SITO 23/5 DICH

Gasperini: "Non è stato facile, ma abbiamo fatto un grande lavoro"

01:39
DICH GASPERINI SU ATTESA CHAMPIONS PER SITO 23/5 DICH

Gasperini, match point Champions: "Servirà attenzione e non tensione"

I più visti di Napoli

Napoli, Conte credeva nella rimonta: spunta la tabella scudetto in palestra

Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

Napoli, omaggio a Commisso: consegnata una maglia azzurra numero 5

Il Napoli si assicura la Champions, tre punti importanti per Milan e Roma. Incubo Juve, adesso è fuori

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"