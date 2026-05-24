Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO

© Getty Images
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Ultima gara al Maradona per Antonio Conte, che saluta Napoli dopo due stagioni. Prima di annunciare ufficialmente l'addio in conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha ringraziato i tifosi per tutto il sostegno ricevuto.
Dopo la vittoria con l'Udinese, valsa il secondo posto in classifica, il giro di campo di Conte, accompagnato dal capitano Di Lorenzo e poi da tutta la squadra. Un momento davvero emozionante per il legame creato dall'allenatore con il pubblico napoletano, soprattutto dopo il quarto scudetto conquistato nel 2025. Tanto che il salentino quasi si commuove prima di lasciare definitivamente il Maradona.