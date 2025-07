Napoli, De Bruyne: "Trovato livello alto. Guardiola e Conte? C'è una differenza"

Dal ritiro di Dimaro ha parlato anche un altro nuovo acquisto del Napoli, Sam Beukema. Il difensore arrivato dal Bologna per una cifra superiore ai 30 milioni di euro ha espresso tutta la sua gioia: "Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo scudetto e in Europa. È un grande orgoglio per me essere in questo Club e poter lavorare con Conte. L'anno scorso il Napoli ha disputato una stagione incredibile e sono molto contento di essere qui e giocare con il gruppo campione d'Italia. Io sono a disposizione della squadra, ho qualche esperienza anche in Champions League e spero di poter dare una mano a questa rosa di grandi campioni", ha aggiunto. "Quando il Napoli mi ha contattato ho subito sentito la voglia di venire in una Società vincente e in una piazza ricca di passione e calore. Non vedevo l'ora di poter cominciare questa avventura".