Amichevoli: falsa partenza per il Napoli, Conte ko con l’Arezzo

Esordio amaro per il Napoli di Antonio Conte, che nel primo test stagionale a Dimaro viene sconfitto 2-0 per mano dell’Arezzo. Nella prima frazione di gioco tanti esordi per i partenopei: partono dal primo minuto De Bruyne, Marianucci, Lucca e Lang. Il belga ex Manchester City prova subito ad inventare in avanti, ma dopo la mezzora i toscani stappano clamorosamente la partita: calcio di rigore trasformato al 38’ da Pattarello a causa di un fallo di Noa Lang.