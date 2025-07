Caso scommesse, Paquetà sarà scagionato: niente squalifica

Il 27enne ex Milan era stato accusato dalla Football Association (FA) di essersi fatto ammonire intenzionalmente in quattro partite di Premier League per favorire scommesse piazzate da terzi. In caso di condanna, rischiava una lunga squalifica a livello mondiale. Ora, al contrario, la FA potrebbe trovarsi a dover sostenere le spese legali del giocatore, stimate fino a un milione di sterline.