Napoli: McTominay torna in gruppo dopo l'affaticamento, si rivede anche Buongiorno

Si è insistito anche con lo scivolamento laterale degli esterni alti Zanoli e Lang (impiegati contro l'Arezzo) chiamati a stringere il campo in maniera compatta per chiudere gli spazi. Gli attaccanti nella simulazione di partita sono stati Simeone ed Elvis Abbruscato, ex bomber tra le altre proprio dell'Arezzo e dalla scorsa stagione collaboratore di Antonio Conte. È tornato in gruppo McTominay, assente per un affaticamento contro l'Arezzo e pronto invece a scendere in campo contro il Catanzaro, match in programma sabato alle 18.