Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato così di Cesc Fabregas: "La mia relazione con Cesc è ottima, abbiamo creduto da subito nella sua visione, è un grande allenatore. Gli abbiamo chiesto di migliorarci non solo sul campo ma anche sulla mentalità. Ci ha aiutato a definire la nostra identità. A giugno non ci sono stati incontri, ma tante voci di cui abbiamo riso. Ha parlato con altre squadre, ma solo per routine".