Napoli, pronta una nuova proposta per Ndoye

L'ultimo tentativo prevede un'offerta da 40 milioni di euro bonus compresi per avere il cartellino del giocatore. Che, da parte sua, aspetta di andare in Campania per la definitiva consacrazione. Il Bologna, come l'Atalanta per Lookman, non sembra però voler sentire ragioni: servono 45 milioni di euro per cedere l'esterno. Lo sa bene anche il Nottingham Forest, che ha provato a farsi avanti con 30 milioni. Rimbalzato con perdite.