Napoli ingolfato dalla cura Conte: De Bruyne splende ma non brilla, per Lang e gli altri vince la fatica"

Falsa partenza, ma sensazioni positive. Il Napoli di Antonio Conte non ha iniziato al meglio la preparazione alla stagione in cui in campionato difenderà lo scudetto sul petto e in Europa tornerà protagonista in Champions League, ma lo 0-2 contro l'Arezzo - squadra di Serie C - nella prima amichevole dell'anno non desta particolari preoccupazioni. A Dimaro i circa 2000 tifosi presenti hanno potuto assistere al debutto in maglia azzurra di Kevin De Bruyne e Noa Lang, oltre a tutti gli altri, ma anche se le qualità si è intravista solo a tratti, i famosi carichi di lavoro della preparazione dello staff di Antonio Conte sono più di una attenuante.