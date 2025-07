Dimaro in festa per la presentazione del Napoli, Di Lorenzo: "Speriamo in un grande anno". Conte: "Rendere orgogliosi i tifosi"

ORIALI: "VINCERE QUI È DIVERSO"

Applausi e tanto affetto anche per Lele Oriali: "Sono felice e contento, ho vinto tanto in carriera ma vincere qui con una vittoria così sentita non l'ho mai provato. È tutto merito dei tifosi. Colgo l'occasione per ringraziare chi ha reso possibile questo sogno, tutti i giocatori e lo staff tecnico che mi hanno dato questa gioia. Ovviamente grazie al nostro condottiero Antonio Conte".