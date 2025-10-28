Napoli, De Bruyne si opera: stop di 4 mesi

Il belga si sottoporrà domani all'intervento ad Anversa. Scelta condivisa con tecnico e societàdi Redazione
Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. L'ex Manchester City ha optato per l'intervento a seguito dei controlli effettuati prima a Napoli e poi ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'operazione. Il Napoli, dunque, dovrà fare a meno del trequartista per almeno quattro mesi. Il belga ha condiviso la sua decisione anche con lo stesso club, parlando sia con Antonio Conte sia con Aurelio De Laurentiis.
De Bruyne si era fatto male negli istanti successivi al rigore segnato contro i nerazzurri lo scorso weekend. I timori che si trattasse di qualcosa di serio c'erano già in quei momenti, visto che il classe '91 non era neppure riuscito ad esultare e si era immediatamente fermato toccandosi la coscia destra. Per lui, purtroppo, non si tratta del primo intervento in quella zona: nel 2023 fu costretto a saltare 30 partite tra City e Belgio.