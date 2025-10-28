Napoli, De Bruyne si opera: stop di 4 mesi

Kevin De Bruyne si opererà in Belgio per la lesione al bicipite femorale della coscia destra che ha subito sabato nel match contro l'Inter. L'ex Manchester City ha optato per l'intervento a seguito dei controlli effettuati prima a Napoli e poi ad Anversa, dove domani si sottoporrà all'operazione. Il Napoli, dunque, dovrà fare a meno del trequartista per almeno quattro mesi. Il belga ha condiviso la sua decisione anche con lo stesso club, parlando sia con Antonio Conte sia con Aurelio De Laurentiis.