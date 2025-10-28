De Bruyne e Mkhitaryan, gli ultimi di una lista infinita di infortuni. I fisioterapisti: "Partite troppo ravvicinate"

"Quella subita da Kevin De Bruyne è una lesione muscolare di alto grado, il terzo nella classificazione tradizionale e tra il terzo e quarto grado secondo la classificazione più moderna. Stando a quanto emerso finora, il giocatore potrebbe tornare in campo tra tre mesi". È l'analisi di Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport e titolare dei centri Sport Health, intervenuto per commentare l'infortunio del centrocampista del Napoli, che verrà operato in Belgio. "Nella medicina sportiva si sta parificando la lesione muscolare di alto grado a una frattura e sempre più giocatori si sottopongono a interventi chirurgici per curare questa tipologia di infortuni. Nella fattispecie vengono applicate delle suture, con ancore se necessario, per far sì che la lesione si saldi prima e con esiti migliori. Negli spogliatoi si punta a un recupero che sia il più rapido possibile: operandosi, De Bruyne potrebbe ridurre i tempi di recupero da 4 a 3 mesi. Solitamente in questi casi è previsto un lavoro sulle aderenze e l'elasticizzazione della cicatrice per evitare potenziali recidive, sulla rivascolarizzazione e soprattutto sul tono muscolare, in modo da sopperire allo stop prolungato dall'attività agonistica".