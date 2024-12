Napoli, Conte si riaffida ai titolarissimi per riprendere la vetta

Riecco dunque il Napoli con il consueto 4-3-3 e Meret che riprende il suo posto tra i pali dopo l'avvicendamento con Caprile. Davanti a lui una linea difensiva composta da capitan Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra (a Roma c'era Spinazzola) e Rrahmani-Buongiorno coppia centrale. In mezzo regia a Lobotka, in Coppa entrato nel finale per Raspadori (l'unico degli attaccanti azzurri a non aver ancora segnato tra campionato e coppa), affiancato da McTominay e Anguissa, quest'ultimo l'unico dei tre a essere rimasto in panchina per tutta la partita. In avanti Politano e Kvaratskhelia (a riposo in Coppa) larghi a supporto di Lukaku. Unico indisponibile Mazzocchi, che sta recuperando dal problema muscolare e potrebbe tornare a disposizione nella trasferta di sabato prossimo a Udine. "Quella di campionato sarà una partita diversa, giocheremo in casa ma sarà tosta perché la Lazio è forte, è attrezzata per fare anche l'Europa League con una rosa di valore come ha dimostrato anche oggi", ha detto dopo la sconfitta di giovedì Conte, che non parlerà alla vigilia. Domani sera sarà un'altra storia?