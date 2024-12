Napoli, il Psg torna su Osimhen e Manna apre: "Possibile a gennaio"

Il Galatasaray dal canto suo non vorrebbe privarsene, il tecnico Buruk ci punta forte ("Victor ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. La clausola? Non importa, ha detto che resterà. È il giocatore che decide e Osimhen ha detto che non se ne andrà e lo ha detto da quando è arrivato"), ma il rischio di vederlo partire già a gennaio è concreto, complice quella clausola rescissoria (valida solo per l'estero e non per l'Italia) di cui lo stesso Buruk ha confermato l'esistenza.