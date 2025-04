Napoli, Conte divide i tifosi: "Basta lamenti", "Ha ragione"

Ha rivoltato la squadra, le ha ridato motivazioni e la sta tenendo in corsa per lo scudetto fino alla fine. Ma non dimentica i suoi principi, così ieri, prima del Monza, ha ricordato come "in questi mesi ho capito che a Napoli certe cose non puoi farle. Non vorrei passare per bugiardo o per qualcuno che dice cose che poi vengono disattese". Il discorso partiva dalla cessione di Kvara a gennaio, il pensiero va dunque a inizio stagione quando aveva detto che Napoli non può essere meta di passaggio, cosa che nel caso del georgiano è avvenuta. E poco prima della conferenza aveva saputo dell'infortunio di Neres, come girare il coltello nella piaga. Le sue parole davanti ai giornalisti non erano pianificate ma motivate dalla cattiva notizia appena ricevuta, quindi è difficile fare uno più uno e individuare con certezza "le cose che a Napoli non si possono fare". Lottare stabilmente per lo scudetto? Non rendere la piazza di passaggio? Fare mercati importanti e nei momenti giusti (e non, per dire, inseguire Garnacho e Adeyemi per poi prendere Okafor dopo l'addio di Kvara)?