Presidente Marsiglia: "Lite Rabiot-Rowe? Mai visto niente di simile"

La lite, piuttosto accesa, che ha visto contrapposti Adrien Rabiot e Jonathan Rowe venerdì scorso dopo che il Marsiglia, squadra di entrambi, aveva perso contro il Rennes, e che ha spinto l'OM a mettere entrambi i giocatori in lista di trasferimento, è "un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito". Lo ha sottolineato il presidente del club Pablo Longoria. "Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un evento che ha superato i limiti accettabili in una società calcistica, come in qualsiasi organizzazione - ha spiegato all'Afp il presidente del Marsigilia -. Non ero nello spogliatoio. Ma quello che posso dire è che tutto ciò che ho sentito dallo staff, sportivo e non, è stato che si trattava di qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo, e che ha superato ogni limite. Roberto De Zerbi allena da 13 anni, il nostro ds Medhi Benatia è nel calcio di alto livello da quando aveva 22 anni, e io ho iniziato nel calcio professionistico venti anni fa. Credo che noi tre abbiamo abbastanza esperienza per dire di non aver mai visto niente di simile in uno spogliatoio". "Quando le due persone che più incarnano l'autorità in uno spogliatoio, il direttore sportivo e l'allenatore - ha aggiunto -, ti chiedono di fermarti e non succede, è un segnale sorprendente. Quando un compagno di squadra è steso a terra (il giovane Daryl Bakola, che è crollato, ndr), devi fermarti. Anche nelle risse peggiori ci sono delle regole. Qui non ce n'erano".
Eppure finora proprio Longoria ha sempre citato Rabiot come un esempio da seguire. "Quello che ho sempre detto di Adrien, lo confermo - la replica -. La scorsa stagione abbiamo cercato ristabilire una struttura, una disciplina, di dare delle regole e una mentalità in questo gruppo. E, sì, Adrien lo abbiamo usato come esempio di tutto ciò che volevamo fare".
Ma chi ha preso la decisione di mettere i due giocatori in lista di trasferimento? "Sabato scorso abbiamo parlato con Medhi e l'allenatore per evitare di prendere decisioni d'impulso - la risposta di Longoria -. E durante il fine settimana, né Jonathan né Adrien hanno provato a contattarle Benatia o l'allenatore o i loro compagni di squadra o me. Siamo stati noi a doverli chiamare. Volevo dare a tutti il tempo di pensare, in modo che tutti capissero di aver oltrepassato il limite. Ma non è successo nulla. Quindi la decisione è stata molto chiara, protegge l'OM come istituzione e la stagione. Non è negoziabile per me essere il presidente di un club senza regole".
Ma così, viene fatto notare, ovvero cedendo Rabiot e Rowe, il Marsiglia si indebolisce. "Pensate che io, presidente dell'Olympique de Marseille, sia contento di trovarmi in questo tipo di situazione con uno dei giocatori più vincenti della scorsa stagione, che ho preso come esempio? - ha sottolineato Longoria - Onestamente, come club, stiamo soffrendo per questa situazione. Ma siamo stati vittime di questa situazione, c'è stata una rissa senza limiti, una cosa inaudita".
