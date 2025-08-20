Presidente Marsiglia: "Lite Rabiot-Rowe? Mai visto niente di simile"

La lite, piuttosto accesa, che ha visto contrapposti Adrien Rabiot e Jonathan Rowe venerdì scorso dopo che il Marsiglia, squadra di entrambi, aveva perso contro il Rennes, e che ha spinto l'OM a mettere entrambi i giocatori in lista di trasferimento, è "un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito". Lo ha sottolineato il presidente del club Pablo Longoria. "Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un evento che ha superato i limiti accettabili in una società calcistica, come in qualsiasi organizzazione - ha spiegato all'Afp il presidente del Marsigilia -. Non ero nello spogliatoio. Ma quello che posso dire è che tutto ciò che ho sentito dallo staff, sportivo e non, è stato che si trattava di qualcosa di inaudito, violento, molto aggressivo, e che ha superato ogni limite. Roberto De Zerbi allena da 13 anni, il nostro ds Medhi Benatia è nel calcio di alto livello da quando aveva 22 anni, e io ho iniziato nel calcio professionistico venti anni fa. Credo che noi tre abbiamo abbastanza esperienza per dire di non aver mai visto niente di simile in uno spogliatoio". "Quando le due persone che più incarnano l'autorità in uno spogliatoio, il direttore sportivo e l'allenatore - ha aggiunto -, ti chiedono di fermarti e non succede, è un segnale sorprendente. Quando un compagno di squadra è steso a terra (il giovane Daryl Bakola, che è crollato, ndr), devi fermarti. Anche nelle risse peggiori ci sono delle regole. Qui non ce n'erano".