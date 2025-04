Conte: "Non rinnego niente, ma ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare"

Come sta Buongiorno? Il risultato dell'Inter rafforza il percorso che state facendo?

"Complimenti all'Inter, in semifinale battendo una squadra forte, da persona di calcio che ha l'Inter come avversaria vanno fatti i complimenti. Non c'era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte, non a caso è in corsa in tutte le competizioni e questo rafforza il campionato che stiamo facendo. È qualcosa di importante. È un bene per il calcio italiano, negli ultimi anni s'è sempre fatto rispettare, c'è poco da dire, intensità non intensità, è il terzo anno consecutivo che arriviamo in semifinale o in finale. Può essere un caso se succede per un anno, ma se accade ogni anno significa che il calcio italiano è di livello. Su Buongiorno monitoriamo la situazione, vediamo, non mettiamo date e fretta, è una situazione in fase di difensori molto critica ma alibi zero. Domani si va in campo per vincere, punto e basta".