Supercoppa d'Arabia: Kessiè stende Retegui, Al Ahli in finale contro CR7

Un super Kessiè ha trascinato l'Al Ahli alla vittoria nella seconda semifinale di Supercoppa d'Arabia Saudita: doppietta per l'ex Milan nel 5-1 sull'Al Qadiysia di Retegui, invece deludente e sostituito a dieci minuti dal termine. Altre reti dell'Al Ahli a opera di Toney, Millot e autogol Fernandez, mentre per l'Al Qadisiya inutile il gol di Alvarez. La finalissima della Supercoppa araba sarà contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ieri ha battuto 2-1 l'Al Ittihad con reti di Manè e Joao Felix. Appuntamento sabato 23 alle ore 14.