Conte mette paura al Napoli: in caso di addio De Laurentiis pensa ad Allegri

"Should I stay o should I go", non è soltanto la storica canzone dei Clash ma assomiglia al riassunto dei pensieri di Antonio Conte sul suo futuro a Napoli. Un giorno sembra che stia lavorando con De Laurentiis alla squadra dell'anno prossimo, un altro si rende protagonista di una conferenza stampa in cui si viene spiazzati da dichiarazioni che lasciano intuire la possibilità di un addio. Qualunque sia la sua decisione, la dirigenza azzurra non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Il nome in pole position, per l'eventuale dopo Conte, è quello di Max Allegri.