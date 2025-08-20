Toro, Zapata: "Prematuro parlare di obiettivi'

"Ho i piedi per terra, ma credo che possiamo fare un bel campionato: credo che sia inopportuno parlare adesso di obiettivi, di certo vogliamo fare bene": così il capitano e attaccante del Torino, Duvan Zapata, in vista della nuova stagione ormai alle porte. "Ci sono tanti ragazzi nuovi e dobbiamo anche capire meglio le idee del mister, oltre a trovare maggiore sintonia in campo e stiamo provando più moduli per avere tante soluzioni - continua dalla Rinascente, in centro a Torino, dove si è reso disponibile insieme al difensore Maripan per una sessione di foto e autografi con i tifosi - e dobbiamo soltanto guardare a una partita per volta". E sulle emozioni tra Superga e il rinnovo di contratto: "Sul colle ho vissuto qualcosa che mi porterò sempre dentro e sono già emozionato al pensiero di rifarlo quest'anno - racconta sul 4 maggio scorso in occasione della commemorazione per il Grande Torino - e il prolungamento di contratto è stato un bell'attestato di stima da parte della società: ora tocca a me ripagarla sul campo".