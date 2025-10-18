Serie A, Torino-Napoli 1-0: Simeone con il classico gol dell'ex condanna Conte

LA PARTITA

Il classico gol dell'ex di Simeone, quello annullato al 93': Torino-Napoli 1-0 regala emozioni fino al triplice fischio di Marcenaro. E il match è un mix di sorprese già prima della partita, perché McTominay e Hojlund non sono neanche in panchina per via di un trauma contusivo alla caviglia sinistra (lo scozzese) e un affaticamento muscolare alla coscia sinistra (il danese). E i campani soffrono questa novità dell'ultimo minuto, con i granata guidati da Adams e Simeone in attacco. Il primo a rendersi pericolo è però Vlasic, che centra il palo dal limite con il sinistro: la sfera attraversa tutto lo specchio ed esce dall'altro lato. Si tratta però del preludio al gol, ed è il più classico: quello dell'ex. Incomprensione difensiva con Gilmour che involontariamente serve il Cholito, bravo a superare un altro ex, Milinkovic-Savic, e a metterla dentro senza esultare e con commozione. I campioni d'Italia fanno fatica a ripartire e all'intervallo è 1-0.



Conte riparte senza cambi ma l'inerzia non cambia, almeno non inizialmente: Lucca fa fatica, tanti cross e nemmeno gli ingressi in campo di Lang prima e Politano poi cambiano gli scenari. L'olandese e Spinazzola mettono buoni palloni in area, ma De Bruyne, Anguissa ed Elmas li cestinano, mentre Coco è attentissimo sulla linea a respingere. Al 93', tutto sembra cambiare dopo il tap-in di Lang a seguito del palo di Politano. Il suo gol, però, viene annullato per fuorigioco: secondo ko di fila in trasferta per il Napoli dopo quello di San Siro col Milan. Lucca e l'attacco restano a secco, la difesa prende gol per la settima partita di fila: Conte torna dopo la sosta con diverse incognite da risolvere già in Champions.



LE PAGELLE

Coco 7 - I suoi interventi e il suo salvataggio sulla linea nel finale valgono una buona fetta dei tre punti.

Vlasic 6 - Parte forte col palo colpito, poi diventa forse fin troppo altruista alla lunga.

Simeone 7 - Non poteva che essere la sua serata: decide con un gol da attaccante vero.

Gilmour 5 - Suo l'errore sul gol del Napoli: involontario, ma pesante.

Lucca 5 - Serviva una risposta dopo gli stop di Hojlund e Lukaku, ma arriva in senso negativo.



IL TABELLINO

TORINO-NAPOLI 1-0

Torino (3-4-1-2): Israel 6,5; Tameze 6, Maripan 6,5, Coco 7; Pedersen 6, Casadei 6, Asllani 5,5 (39' st Ismajli sv), Nkounkou 6,5 (30' st Biraghi 6); Vlasic 6 (30' st Gineitis 6); Simeone 7 (17' st Ngonge 6), Adams 6 (39' st Zapata sv). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni 7

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 5,5, Beukema 6, Juan Jesus 6 (19' st Buongiorno 6), Olivera 5,5 (19' st Lang 6,5); Gilmour 5 (37' st Elmas sv); Neres 6 (29' st Politano 6), Anguissa 5,5, De Bruyne 5,5, Spinazzola 6; Lucca 5 (29' st Ambrosino 6). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte 5,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 32' Simeone

Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T), Lang (N)