Napoli, Conte: "Ci aspettano 10 finali, non guarderò in faccia a nessuno"

Dopo cinque partite il Napoli è tornato alla vittoria contro la Fiorentina e rimane in scia all'Inter. "Ho visto una squadra che sicuramente ha meritato la vittoria. Potevamo ottimizzare un po' di più tutto quello che è stato creato e gestire con meno ansia poi la parte finale, perché non dimentichiamo che noi nelle ultime 5 partite alla fine abbiamo lasciato tanti punti intorno al 90°, intorno al 92° - ha spiegato Antonio Conte ai microfoni di Dazn . Oggi tenere la partita in bilico sul 2-1 ti porta un po' di ansia. I ragazzi hanno interpretato bene, ma a livello realizzativo bisogna essere più cattivi".