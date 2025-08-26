Ancelotti poliglotta: i convocati del Brasile in portoghese. E ci sono esclusioni eccellenti

Inglese, spagnolo, francese, tedesco e ora portoghese: il tecnico della Selecao non smette di imparare e annuncia la lista dei convocati per le partite contro Cile e Bolivia
Carlo Ancelotti cittadino del mondo. Dopo aver trionfato ovunque in Europa, l'allenatore italiano è volato in Brasile a giugno per svolgere il ruolo da ct della Selecao. Una nuova avventura iniziata con un pareggio e una vittoria che sono valse la qualificazione anticipata ai Mondiali del 2026 in USA e Messico.
Un traguardo raggiunto in anticipo che ha consentito ad Ancelotti di concentrarsi anche sulla nuova lingua, tanto da aver sorpreso tutti in conferenza stampa al momento dell'annuncio dei convocati per le prossime due partite. Un portoghese perfetto che proietta Carletto già nei cuori dei tifosi verdeoro.
Anche se a sorprendere non è stato solo il suo talento da poliglotta: nella lista dei convocati per le sfide contro Cile e Bolivia, ci sono alcune esclusioni eccellenti, a partire da Vinicius Jr. Il fenomeno allenato al Real Madrid è squalificato per una partita e Ancelotti ha quindi deciso di risparmiargli il viaggio oltreoceano, una sorta di "favore" ai suoi amici blancos. Poi manca anche Neymar, in crisi in Brasile col suo Santos. Assenti poi altri nomi eccellenti come Rodrygo (anche lui suo giocatore ai tempi del Real) e poi Carlos Augusto, Bremer, Danilo, Gerson, Ederson e Antony.
Sorprese anche tra i presenti: l'ex Juventus Kaio Jorge, che sta vivendo un momento d'oro da capocannoniere del campionato brasiliano, è stato chiamato così come l'altro ex Juve Alex Sandro. Poi voleranno in Brasile Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimaraes e Raphinha. La prima partita sarà al Maracana, un esordio da brividi per Ancelotti nel mitico stadio.
