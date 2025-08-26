Ancelotti poliglotta: i convocati del Brasile in portoghese. E ci sono esclusioni eccellenti

Anche se a sorprendere non è stato solo il suo talento da poliglotta: nella lista dei convocati per le sfide contro Cile e Bolivia, ci sono alcune esclusioni eccellenti, a partire da Vinicius Jr. Il fenomeno allenato al Real Madrid è squalificato per una partita e Ancelotti ha quindi deciso di risparmiargli il viaggio oltreoceano, una sorta di "favore" ai suoi amici blancos. Poi manca anche Neymar, in crisi in Brasile col suo Santos. Assenti poi altri nomi eccellenti come Rodrygo (anche lui suo giocatore ai tempi del Real) e poi Carlos Augusto, Bremer, Danilo, Gerson, Ederson e Antony.