Bremer: "Il ritorno è solo l'inizio, forza Juve"

"Il ritorno è solo l'inizio, forza Juve!": così il difensore bianconero, Gleison Bremer, ha celebrato sui social il suo ritorno a pieno regime con i 90 minuti disputati nella prima giornata contro il Parma. "10 mesi, un solo pensiero fisso: tornare - ha scritto sul proprio profilo Instagram, ricordando le tappe dall'infortunio del 2 ottobre 2024 alla titolarità in campionato di domenica sera - sono stati mesi complicati, lontano dal campo e dai compagni, ma non ho mai smesso di crederci né di lavorare. Un ringraziamento speciale a Deborah Claudino (sua moglie, ndr) che mi è stata accanto in ogni passo di questo percorso".