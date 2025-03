Serie A, Napoli-Fiorentina 2-1: Lukaku e Raspadori, risposta immediata all'Inter

- Il Napoli, che ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime otto gare di campionato, ha ritrovato la vittoria in Serie A che mancava dallo scorso 25 gennaio, contro la Juventus.

- La Fiorentina ha perso tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2024.

- Romelu Lukaku è andato in doppia cifra di gol per la 12ª stagione nei cinque grandi campionati europei: dalla sua prima stagione a segno in queste competizioni (con il West Bromwich nel 2012/13), solo Robert Lewandowski (13) ci è riuscito in più campionati diversi.

- Contro la Fiorentina nel 2024/25, Romelu Lukaku è diventato l'unico giocatore che è riuscito sia a segnare che servire un assist sia all'andata che al ritorno di una stagione di Serie A contro una singola avversaria nel corso degli ultimi tre campionati.

- Romelu Lukaku è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A contro la Fiorentina (tre reti e due assist).

- Romelu Lukaku è il quarto giocatore che ha segnato almeno cinque gol sia in casa che in trasferta in questa Serie A, dopo Mateo Retegui, Marcus Thuram e Ademola Lookman.

- Ben cinque delle ultime sette reti subite dal Napoli in Serie A sono arrivate da fuori area.

- Albert Gudmundsson ha trovato la rete in trasferta in Serie A per la prima volta dal 15 aprile 2024 (in quell'occasione al Franchi contro la Fiorentina); inoltre, il giocatore della Fiorentina non segnava da fuori area nella competizione dal 5 gennaio 2024, contro il Bologna.

- Moise Kean è il primo giocatore italiano che ha preso parte a 18 gol (15 reti + 3 assist) in una stagione di Serie A con la Fiorentina a partire da Giuseppe Rossi, 19 nel 2013/14.

- -Moise Kean ha servito tre assist in 25 gare di questo campionato, dopo che nelle sue prime 114 presenze in Serie A aveva servito appena un passaggio vincente.

- Il Napoli è andato a segno in 13 incontri di fila un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e maggio 2021, 26 in quel caso con Gennaro Gattuso in panchina.

- Giacomo Raspadori ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 39.

- Giacomo Raspadori ha giocato oggi la sua 100ª gara in tutte le competizioni con il Napoli: dal suo esordio con i partenopei nel 2022/23 è l’unico italiano nato negli anni 2000 ad aver collezionato almeno 100 presenze con una singola squadra di Serie A.

- Il Napoli ha effettuato 11 tiri nello specchio in un incontro di Serie A per la prima volta dal 16 ottobre 2022 (in quell'occasione, contro il Bologna); dall’altra parte, la Fiorentina ha subito 11 tiri nello specchio in un incontro di campionato per la prima volta dal 3 settembre 2023, contro l’Inter.