Napoli, Conte: "Siamo partiti bene e lo spirito è giusto, mi sono basato sulle certezze"

Sassuolo-Napoli: il film della gara
Dopo la vittoria col Sassuolo alla prima di campionato, Antonio Conte è soddisfatto, ma tiene alta la guardia. "C'è sempre spazio per i miglioramenti - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Penso che la partita fin dall'inizio l'abbiamo affrontata col piede giusto e abbiamo fatto capire che volevamo dare un'impronta e che c'era una certa continuità rispetto all'anno scorso". "A parte De Bruyne, gli altri titolari erano tutti giocatori dell'anno scorso - ha precisato -. Mi sto basando sulle certezze della scorsa stagione per ora per trovare la formula giusta a centrocampo".
"L'allenatore deve trovare la soluzione migliore per far giocare sempre i migliori senza naturale le loro caratteristiche - ha continuato Conte -. Si sono viste cose interessanti, anche se potevamo giocare con maggiore verticalità e a volte abbiamo interrotto delle situazioni importanti". "Siamo partiti bene e sono contento. Ho visto lo spirito giusto - ha aggiunto -. Avevo detto ai ragazzi che serve l'unione, la cattiveria e l'attenzione dell'anno scorso. Si attacca e si difende tutti insieme".
Poi sulla posizione in campo di McTominay e sul gol che ha sbloccato il match. "Lui è un assaltatore e quando arriva da dietro può essere devastante - ha spiegato - De Bruyne invece gioca in maniera diversa e difficilmente attacca l'area". "Il gol è una delle situazioni che proviamo in allenamento e sono stati bravi anche Politano a mettere quella palla e Lucca a creare lo spazio per l'inserimento del compagno", ha proseguito.
Infine qualche considerazione sulla lotta scudetto. "Io vedo un campionato molto difficile e interessante in cui sette/otto squadre lotteranno per vincere il titolo e per centrare le coppe - ha detto Conte -. Sono tutte forti e attrezzate". "Non facendo le coppe la scorsa stagione, noi non avevamo una struttura e ora stiamo cercando di completarla a livello numerico - ha concluso -. Bisogna avere pazienza a inserire i giocatori nuovi per ottenere il massimo da loro. Ci sono tanti allenatori vincenti e bravi tutti in squadre strutturate".
