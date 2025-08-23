Napoli, Conte: "Siamo partiti bene e lo spirito è giusto, mi sono basato sulle certezze"

"L'allenatore deve trovare la soluzione migliore per far giocare sempre i migliori senza naturale le loro caratteristiche - ha continuato Conte -. Si sono viste cose interessanti, anche se potevamo giocare con maggiore verticalità e a volte abbiamo interrotto delle situazioni importanti". "Siamo partiti bene e sono contento. Ho visto lo spirito giusto - ha aggiunto -. Avevo detto ai ragazzi che serve l'unione, la cattiveria e l'attenzione dell'anno scorso. Si attacca e si difende tutti insieme".