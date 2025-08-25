Napoli, De Bruyne: "Tra Serie A e Champions scelgo lo scudetto"

Kevin De Bruyne già decisivo in Serie A, sua la seconda rete con cui il Napoli ha battuto il Sassuolo nell'esordio in campionato. Il belga ne ha parlato al Corriere della Sera: "Vincere è un buon inizio, questo è un gruppo che può lottare per lo scudetto ma non siamo i soli anche perché ripetersi dopo lo scorso anno è difficile. L'Inter ha più continuità delle altre e ha valore, il Milan può essere pericoloso nonostante la falsa partenza". Quest'anno per gli azzurri ci sarà anche la Champions League: "Cosa scelgo di vincere tra coppa e scudetto? Difficile ma la Champions l'ho già vinta, la Serie A mai...". Senza Lukaku sarà dura: "Perdita pesante ma una grande squadra ha altre soluzioni, Lucca può approfittare dell'occasione".