Calcio

Euro U21: in vendita i biglietti per Italia-Montenegro

26 Ago 2025 - 17:07

In vendita da oggi i biglietti per Italia-Montenegro, match qualificazione agli Europei Under 21 in programma venerdì 5 settembre alle 18.15, allo stadio 'Alberto Picco' della Spezia. Si tratta della partita inaugurale degli azzurrini sulla strada per conquistare il pass all'Europeo di categoria in programma in Albania e Serbia nel 2027. Il nuovo cammino targato Silvio Baldini inizierà quindi in casa, mentre il 9 settembre è in programma la sfida in Macedonia del Nord (nel Gruppo E anche Armenia, Polonia e Svezia). I tagliandi per la partita sono disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. 

