Napoli, Conte: "Como squadra forte, Spinazzola e Olivera arruolabili. Futuro? Vediamo, mi piacerebbe sedermi in pole position"

C'è il rischio di pensare già allo scontro diretto con l'Inter?

"Noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno di concentrarsi sul presente, una gara difficile a Como, ostica, dovremo superarci in un momento non semplice per via di tante situazioni, anche di recuperare elementi a cui devi dare il tempo necessario per tornare nel giusto stato di forma. Bisogna fare grande attenzione sul Como, sono tre punti importanti, è una gara importante per noi e per loro. Stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare tutte le gare per vincere".