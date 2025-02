Napoli, Di Lorenzo: "Primi non per caso, ma l'obiettivo è tornare in Europa"

Un capitano che ci mette la faccia. Giovanni Di Lorenzo non si è mai tirato indietro l'anno scoro, quando il Napoli era in grande difficoltà. Figurarsi ora che la squadra sotto l'attenta guida di Antonio Conte è tornata a lottare per lo Scudetto: "Sicuramente fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. È un primo posto dopo tante partite giocate e non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontare partita dopo partita al massimo e dando tutto quello che abbiamo, il 120% in ogni gara". Poi, nel corso dell'intervista rilasciata a Dazn, il capitano si è soffermato su quello che servirà per arrivare fino al tricolore. "Le vittorie - sottolinea ancora - non arrivano mai per caso. Sicuramente ci sono degli incastri che poi devono andare nel verso giusto durante una stagione. Quella di due anni fa è stata una vittoria bella e importante per tutti. Quest'anno stiamo facendo qualcosa di straordinario, di bello, se pensiamo a dove eravamo l'anno scorso e anche ad alcune partite giocate quest'anno. Sicuramente non giocare in competizioni europee manca sia a me, sia ai miei compagni e a una società come il Napoli. Quindi l'obiettivo è quello di ritornare al più presto a giocare questo tipo di competizioni"