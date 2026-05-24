De Laurentiis all'attacco: "Combatto contro un sindaco juventino, al governo non frega del calcio"

Poi De Laurentiis allarga lo sguardo alle istituzioni, del calcio e non. Primo attacco: "Chiaro che il campionato italiano non ha una qualità così alta, è complicato anche da una classe arbitrale e da procuratori che vogliono sempre dire la loro. Non si capisce perché il governo non mette un tappo. Poi ci si mette anche il Ministro dello Sport (Abodi, ndr), che combina casini per le giovanili. Così come Giorgetti (Ministro dell'Economia, ndr) che sulla scrivania ha la maglia del Southampton: figuriamoci cosa gliene frega del calcio italiano. Io mi sono sempre chiesto: ma è possibile che il governo italiano è così miope da disattendere 28 milioni di elettori? E poi i politici rompono le scatole per vedere le partite, danno i suggerimenti, vogliono fare gli allenatori".