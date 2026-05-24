Conte saluta il Napoli: giro di campo dopo l'Udinese. Parlerà in conferenza con De Laurentiis

Antonio Conte saluta il Napoli e il suo pubblico. Dopo la vittoria sull'Udinese, che ha permesso agli azzurri di chiudere secondi alle spalle dell'Inter, il tecnico è stato chiamato da capitan Di Lorenzo e compagni per scattare una foto celebrativa di fronte alle curve del Maradona.
Conte, visibilmente emozionato, ha poi applaudito i tifosi e li ha salutati con un vero e proprio giro di campo. Tra poco, l'allenatore salentino interverrà in conferenza stampa direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis per annunciare ufficialmente il proprio addio dopo due stagioni al Napoli.