De Laurentiis: "Competitivi, ma sempre sostenibili. Obiettivo costruire stadio e centro sportivo"

"In quest'ultimo mese, avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Ma abbiamo 47 calciatori e ne dobbiamo piazzare almeno 25 prima di iniziare a parlare, per il momento non dobbiamo comprare nessuno. Se per ogni ruolo abbiamo due o tre sostituzioni, prima bisogna ragionare con chi li deve allenare e dirgli: 'Sei davvero sicuro che vuoi cambiare qualcuno?'. Con questi giocatori a disposizione, possiamo ambire a fare grandi cose. Allegri è un aziendalista e sono certo che anche sotto questo aspetto potremo andare d'accordo".