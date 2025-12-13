Cagliari, Pisacane: "C'è amarezza, secondo gol evitabile"

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, Fabio Pisacane mastica amaro. "Dispiace perché abbiamo preso un gol evitabile dopo il pareggio. Siamo andati troppo molli in marcatura su Scamacca - ha spiegato il tecnico del Cagliari -. Nel primo tempo abbiamo sbagliato con la catena di destra soprattutto in transizione su Lookman, ma la squadra mi è piaciuta e non si è disunita". "Va registrato qualcosa, certo, ma abbiamo fatto bene sul piano del gioco e della personalità. Purtroppo ci ha penalizzato una disattenzione - ha aggiunto -. C'è amarezza. Non si possono prendere gol a difesa schierata contro una squadra come l'Atalanta". Poi su Gaetano: "Ha passato un momento complicato a causa della condizione fisica dopo l'operazione al menisco. E' un ragazzo che ha fatto uno step importante dal punto di vista caratteriale. Un giocatore con le sue qualità può incidere in qualsiasi momento e mi auguro presto di dargli qualche minuto in più per dimostrarlo perché ora sta bene".