Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
LE PAROLE

De Bruyne: "Napoli grande squadra che può ancora crescere tanto"

Il centrocampista belga dal ritiro con la Nazionale: "Mi sento in forma"

05 Set 2025 - 09:30
© Getty Images

© Getty Images

C'è anche la firma di Kevin De Bruyne nel festival del gol del Belgio contro il Liechtenstein. "Mi sto ambientando bene a Napoli dopo un'estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose come il trasloco ma va tutto bene - ha detto ai media presenti parlando della sua nuova esperienza in maglia azzurra - Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa venire fuori qualcosa di buono". Nessuna polemica sulla scelta del ct Rudi Garcia di togliergli la fascia di capitano in favore di Tielemans: "Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza".

Leggi anche

I nostri lettori votano Napoli e De Bruyne: è degli azzurri il grande colpo del mercato

napoli
kevin de bruyne

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il"walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:29
Napoli, pochi al lavoro

Napoli, pochi al lavoro

01:18
Tutto un altro Leao

Tutto un altro Leao

01:34
Vardymania a Cremona

Vardymania a Cremona

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

I più visti di Napoli

De Laurentiis, il primo annuncio nell'ultimo giorno di mercato è la nuova casa del Napoli: "Ecco la prima pietra"

Hojlund: "Sono nel miglior club italiano. I tifosi azzurri? Sono pazzi, lo so"

Ricerca degli spazi e scambi in velocità: ecco come Hojlund cambia il Napoli

Napoli, la tua forza è nei centrocampisti. Lucca fa ancora flop, scatta l'sos in attacco

Lukaku-Neres, adesso tocca a voi: Conte contro Palladino e Kean per battere anche l'emergenza

Geolier e Daniele Bellini

Napoli, caso speaker risolto: torna Decibel Bellini. A Geolier la parte artistica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:01
Lautaro sempre più nella storia dell'Argentina: l'Inter lo celebra sui social
10:20
Carrarese, verso l'inizio dei lavori allo stadio dei Marmi
09:05
Qualificazioni mondiali: il Brasile di Ancelotti vince il Cile e resta imbattuto
08:00
Mondiali 2026: Uruguay, Paraguay e Colombia qualificate
23:21
Estonia, il ct: "Abbiamo studiato Gattuso e siamo fiduciosi"