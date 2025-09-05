De Bruyne: "Napoli grande squadra che può ancora crescere tanto"

C'è anche la firma di Kevin De Bruyne nel festival del gol del Belgio contro il Liechtenstein. "Mi sto ambientando bene a Napoli dopo un'estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose come il trasloco ma va tutto bene - ha detto ai media presenti parlando della sua nuova esperienza in maglia azzurra - Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa venire fuori qualcosa di buono". Nessuna polemica sulla scelta del ct Rudi Garcia di togliergli la fascia di capitano in favore di Tielemans: "Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza".