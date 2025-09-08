Logo SportMediaset
Rrahmani, l'esito degli esami: salta la Fiorentina e anche il Manchester City

Il difensore, dopo l'infortunio in nazionale, si è sottoposto oggi agli esami per capire l'entità dell'infortunio 

08 Set 2025 - 18:16

Arriva con un comunicato ufficiale del Napoli il responso degli esami a cui si è sottoposto oggi Amir Rrahmani: il difensore azzurro ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Una tegola per Antonio Conte, che non potrà averlo a disposizione nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, e quasi certamente neanche per la trasferta di Manchester contro il City che inaugurerà il cammino degli azzurri in Champions League.

Rrahmani, che dovrebbe recuperare in tempo per la gara col Pisa, è uscito nel corso della sfida tra Kosovo e Svizzera e in accordo con lo staff medico del Napoli ha deciso di tornare in Italia per non rischiare un peggioramento delle condizioni, nella giornata di oggi ha iniziato il percorso riabilitativo e punta a tornare tra i convocati il 22 settembre nella gara casalinga contro il Pisa. Di seguito il comunicato del Napoli: 

IL COMUNICATO
SSC Napoli Training Center- Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico.

Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo.

rrahmani
napoli
manchester city

Commenti (0)

