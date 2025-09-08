Rrahmani, l'esito degli esami: salta la Fiorentina e anche il Manchester City

Rrahmani, che dovrebbe recuperare in tempo per la gara col Pisa, è uscito nel corso della sfida tra Kosovo e Svizzera e in accordo con lo staff medico del Napoli ha deciso di tornare in Italia per non rischiare un peggioramento delle condizioni, nella giornata di oggi ha iniziato il percorso riabilitativo e punta a tornare tra i convocati il 22 settembre nella gara casalinga contro il Pisa. Di seguito il comunicato del Napoli: