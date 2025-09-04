Ricerca degli spazi e scambi in velocità: ecco come Hojlund cambia il Napoli

Con Lukaku ai box e Lucca ancora non inserito del tutto, Conte deve trovare nuove soluzioni
© Getty Images
Antonio Conte deve averci pensato su parecchio prima di avallare l'acquisto di Rasmus Hojlund. Non per qualche stramba perplessità sulle qualità, del tutto evidenti, del danese. Ma, piuttosto, perché il nuovo attaccante azzurro costringerà il tecnico ad abbandonare il suo credo e a cercare soluzioni differenti per sviluppare al meglio la manovra del Napoli. Le differenze tra Lukaku, ma anche Lucca, e Hojlund sono talmente evidenti che è superfluo elencarle. Il danese non è un attaccante fisico, non fa a sportellate con i difensori avversari, non si fa particolarmente notare nel gioco aereo e, sicuramente, non è statico. Anzi. Si muove molto sul fronte offensivo, ama allargarsi sulle fasce, aggredisce gli spazi cercando la profondità e dialoga con i compagni in velocità e negli spazi stretti. Insomma, è certamente più tecnico dei due citati compagni, ma dà meno punti di riferimento alla squadra. Per capirci: per servire Lukaku non era necessario nemmeno alzare la testa. Era lì, lo sapevi. Con Hojlund sarà necessariamente diverso. Meglio o peggio lo scopriremo, ma diverso.
Una volta ritrovati i giocatori dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Antonio Conte dovrà lavorare su questo. Scegliere il modulo migliore, che potrebbe variare dal 4-3-3 al 4-1-4-1 con De Bruyne e Anguissa a fare da pendolo tra la trequarti e la mediana. Gli inserimenti dei centrocampisti, con Hojlund davanti, saranno una chiave importante, ma la manovra potrebbe in ogni caso essere più verticale e rapida. L'alternativa? Una posizione un po' ibrida del danese alle spalle di Lucca, quello, per intenderci, che lo scorso anno ha fatto diverse volte Raspadori. L'ex United, d'altronde, era quanto di meglio offrisse il mercato per sostituire Lukaku, il quale, nel frattempo, sta lavorando duro per provare a rientrare il prima possibile. Intanto, però, serve reinventarsi e rimescolare le carte. A Conte il compito di trovare la quadra per il suo nuovo Napoli.
Commenti (0)