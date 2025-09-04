Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Ricerca degli spazi e scambi in velocità: ecco come Hojlund cambia il Napoli

Con Lukaku ai box e Lucca ancora non inserito del tutto, Conte deve trovare nuove soluzioni

04 Set 2025 - 09:32
© Getty Images

© Getty Images

Antonio Conte deve averci pensato su parecchio prima di avallare l'acquisto di Rasmus Hojlund. Non per qualche stramba perplessità sulle qualità, del tutto evidenti, del danese. Ma, piuttosto, perché il nuovo attaccante azzurro costringerà il tecnico ad abbandonare il suo credo e a cercare soluzioni differenti per sviluppare al meglio la manovra del Napoli. Le differenze tra Lukaku, ma anche Lucca, e Hojlund sono talmente evidenti che è superfluo elencarle. Il danese non è un attaccante fisico, non fa a sportellate con i difensori avversari, non si fa particolarmente notare nel gioco aereo e, sicuramente, non è statico. Anzi. Si muove molto sul fronte offensivo, ama allargarsi sulle fasce, aggredisce gli spazi cercando la profondità e dialoga con i compagni in velocità e negli spazi stretti. Insomma, è certamente più tecnico dei due citati compagni, ma dà meno punti di riferimento alla squadra. Per capirci: per servire Lukaku non era necessario nemmeno alzare la testa. Era lì, lo sapevi. Con Hojlund sarà necessariamente diverso. Meglio o peggio lo scopriremo, ma diverso. 

Una volta ritrovati i giocatori dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Antonio Conte dovrà lavorare su questo. Scegliere il modulo migliore, che potrebbe variare dal 4-3-3 al 4-1-4-1 con De Bruyne e Anguissa a fare da pendolo tra la trequarti e la mediana. Gli inserimenti dei centrocampisti, con Hojlund davanti, saranno una chiave importante, ma la manovra potrebbe in ogni caso essere più verticale e rapida. L'alternativa? Una posizione un po' ibrida del danese alle spalle di Lucca, quello, per intenderci, che lo scorso anno ha fatto diverse volte Raspadori. L'ex United, d'altronde, era quanto di meglio offrisse il mercato per sostituire Lukaku, il quale, nel frattempo, sta lavorando duro per provare a rientrare il prima possibile. Intanto, però, serve reinventarsi e rimescolare le carte. A Conte il compito di trovare la quadra per il suo nuovo Napoli. 

Leggi anche

Hojlund: "Sono nel miglior club italiano. I tifosi azzurri? Sono pazzi, lo so"

rasmus hojlund
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

00:27
DICH DONNARUMMA SU PORTIERE 13ENNE DICH

Donnarumma al portiere 13enne aggredito: "Ti aspettiamo a Coverciano"

01:59
DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

00:52
DICH LOCATELLI-ROVELLA DICH

Italia, Locatelli e Rovella: "Gattuso è carico"

01:14
DICH DONNARUMMA SU PSG DICH

Gigio: "Luis Enrique? Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte"

00:47
DICH DONNARUMMA NAZIONALE DICH

Donnarumma: "Un orgoglio essere al City che mi ha voluto fortemente"

01:34
Zaniolo in "bianconero"

Zaniolo in "bianconero"

01:23
Fiorentina da rilanciare

Fiorentina da rilanciare

01:27
Neymar-Ancelotti è bufera

Neymar-Ancelotti è bufera

01:51
Ricci a scuola da Modric

Ricci a scuola da Modric

01:20
Atalanta: Lookman c'è

Atalanta: Lookman c'è

02:35
Juve, grande partenza

Juve, grande partenza

01:34
Champions: Lukaku fuori

Champions: Lukaku fuori

01:53
È una Roma inquieta

È una Roma inquieta

01:35
Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

01:45
L'attaccante che serviva

L'attaccante che serviva

I più visti di Napoli

De Laurentiis, il primo annuncio nell'ultimo giorno di mercato è la nuova casa del Napoli: "Ecco la prima pietra"

Hojlund: "Sono nel miglior club italiano. I tifosi azzurri? Sono pazzi, lo so"

Napoli, la tua forza è nei centrocampisti. Lucca fa ancora flop, scatta l'sos in attacco

Geolier e Daniele Bellini

Napoli, caso speaker risolto: torna Decibel Bellini. A Geolier la parte artistica

Lukaku-Neres, adesso tocca a voi: Conte contro Palladino e Kean per battere anche l'emergenza

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:30
Zoff dalla parte di Donnarumma: "È più importante saper parare che giocare con i piedi"
23:31
Cutrone: "A Parma c'è tutto per far bene, ringrazierò per sempre il Como"
22:09
L'Italia Under 18 non sbaglia in Croazia: tre gol alla Corea del Sud
21:18
Napoli, Hojlund: "Sono emozionato, torno in A molto migliorato"
20:31
Italia Under 21, Marianucci: "Ho raggiunto un obiettivo, Buffon mi ha fatto un'ottima impressione"