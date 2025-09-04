Ricerca degli spazi e scambi in velocità: ecco come Hojlund cambia il Napoli

Antonio Conte deve averci pensato su parecchio prima di avallare l'acquisto di Rasmus Hojlund. Non per qualche stramba perplessità sulle qualità, del tutto evidenti, del danese. Ma, piuttosto, perché il nuovo attaccante azzurro costringerà il tecnico ad abbandonare il suo credo e a cercare soluzioni differenti per sviluppare al meglio la manovra del Napoli. Le differenze tra Lukaku, ma anche Lucca, e Hojlund sono talmente evidenti che è superfluo elencarle. Il danese non è un attaccante fisico, non fa a sportellate con i difensori avversari, non si fa particolarmente notare nel gioco aereo e, sicuramente, non è statico. Anzi. Si muove molto sul fronte offensivo, ama allargarsi sulle fasce, aggredisce gli spazi cercando la profondità e dialoga con i compagni in velocità e negli spazi stretti. Insomma, è certamente più tecnico dei due citati compagni, ma dà meno punti di riferimento alla squadra. Per capirci: per servire Lukaku non era necessario nemmeno alzare la testa. Era lì, lo sapevi. Con Hojlund sarà necessariamente diverso. Meglio o peggio lo scopriremo, ma diverso.