Scamacca: "Playoff Mondiali uno stimolo, ma focus qui a Bergamo"

13 Dic 2025 - 23:09

Eletto "Man of the match", Gianluca Scamacca è felice dopo aver firmato la doppietta che ha deciso la gara contro il Cagliari. "Sapevamo che era una gara difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla e al primo tempo potevamo farne altri due - ha spiegato l'attaccante dell'Atalanta -. Loro poi sono una squadra tosta e hanno pareggiato, ma abbiamo continuato a spingere e siamo riusciti a segnare ancora e a portare a casa i tre punti". "Cerchiamo sempre di fare il massimo, poi giocando tante partite attaccate ci sta un po' di stanchezza - ha aggiunto -. Siamo sulla strada giusta". "Lookman in Coppa d'Africa? Chi giocherà al suo posto si farà trovare pronto e darà il massimo", ha proseguito. Infine una battuta sul sogno azzurro: "Il playoff per il Mondiale è uno stimolo in più? Assolutamente, ma io sono totalmente concentrato qui a Bergamo. Abbiamo tanti obiettivi".

Scamacca: "Playoff Mondiali uno stimolo, ma focus qui a Bergamo"