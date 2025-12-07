Serie A: Napoli-Juventus 2-1, Conte torna in vetta con super-Hojlund

LA PARTITA

Spalletti sognava e immaginava un ritorno diverso a Napoli, sia come accoglienza che come risultato. Alla fine a trionfare è stato Conte e con pieno merito, perché la sua squadra ha dominato in lungo e in largo il primo tempo, ha preso gol nel primo tiro in porta della Juve ma alla fine l'ha spuntata grazie a un Hojlund in stato di grazia, coadiuvato da un Neres a tratti inarrestabile e imprendibile per i difensori bianconeri. Entrambe le squadre erano in emergenza, ma il Napoli era praticamente senza centrocampo e ha saputo sopperire al meglio alle pesanti assenze. Juve, invece, troppo rinunciataria nella prima frazione (fallito l'esperimento Yildiz falso nove), un po' meglio nella ripresa ma alla fine Milinkovic-Savic ha dovuto fare una sola parata su Zhegrova in tutta la gara. Troppo poco per uscire indenni dal Maradona, autentico fortino dei campioni d'Italia. Ora il Napoli è lontano 8 punti, troppi per una Juve che fatica davvero tanto a creare e che si appoggia solo sul talento di Yildiz e l'applicazione di McKennie.