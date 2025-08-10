Logo SportMediaset
NAPOLI

Napoli, Beukema: "Dura all'inizio, ora siamo più freschi. De Bruyne fantastico"

Il neo difensore azzurro dopo il poker al Sorrento: "È stato importante non subire gol"

10 Ago 2025 - 14:28

"All'inizio è stata dura, abbiamo lavorato tanto ma speriamo di vedere i frutti durante la stagione. Adesso siamo più freschi e si è visto nelle ultime due partite".  Parole di Sam Beukema al termine della vittoria per 4-0 del Napoli al Sorrento in amichevole arrivata qualche ora dopo quella sul Girona. "Per noi è stato importante non subire gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana e siamo soddisfatti anche per le due vittorie di fila". "Com'è giocare contro Lucca e Lukaku (autore di una doppietta) in allenamento? Bello, così anche noi difensori ci prepariamo bene - ha detto a Sky Sport. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato, è un piacere giocare con e contro di loro". A Napoli è già De Bruyne-mania: "È un ragazzo straordinario, un valore aggiunto dentro e fuori dal campo, è un ragazzo umile, ci facciamo tanti scherzi. Siamo felicissimi di averlo con noi".

