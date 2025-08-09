Amichevoli: Napoli-Girona 3-2, doppietta per De Bruyne

Riecco la vittoria in casa Napoli: 3-2 al Girona e sospiro di sollievo per Conte, a cui non piace fare passi falsi neppure in amichevole. A Castel di Sangro, infatti, i campioni d'Italia partono fortissimo, perché al 4' sono già in vantaggio grazie a Di Lorenzo, a segno di testa su calcio d'angolo battuto da De Bruyne. E al 15', il momento che tutta Napoli e Castel di Sangro stavano aspettando: il primo gol dell'ex City, che di destro su assist dell'amico e connazionale Lukaku fa 2-0. Al 23' è addirittura doppietta con un sinistro a risolvere un'azione di prima degli azzurri ma sul punto di concludersi per eccesso di confusione, ed è 3-0.