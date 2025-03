Napoli, Antonio Conte turista nel giorno libero: visita alla Reggia di Caserta

Accompagnato dallo staff della Reggia, Conte ha visitato gli Appartamenti reali e gli spazi del complesso vanvitelliano. Quello alla Reggia di Caserta è solo l'ultimo blitz turistico in ordine di tempo per l'allenatore del Napoli, che già in altre occasioni ha trascorso le giornate di riposo dagli allenamenti visitando luoghi iconici della città e dei suoi dintorni, come nel caso della visita al Teatro San Carlo o al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli.