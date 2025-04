Nainggolan shock: "Ho chiesto soldi a un boss, ma nessun legame con la droga"

Radja Nainggolan ha ammesso in un'intervista al programma televisivo belga Bar Goens di aver chiesto un prestito di 100.000 euro al trafficante di droga Nasr-Eddine Sekkaki. L'ex nazionale belga era stato arrestato dalla polizia belga con l'accusa di traffico internazionale di droga in una più ampia inchiesta sulla criminalità organizzata. Successivamente, è stato rilasciato dalle forze dell'ordine quando il capo di imputazione è decaduto. Il "Ninja" ha chiarito il motivo per cui aveva chiesto i soldi al boss: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io. La gente crede a quello che legge sul giornale, ovvero che io sia il perno in un caso di droga. Ma non esiste alcun legame con la droga". Durante l'intervista Nainggolan ha rivelato di aver chiesto in prestito l'ingente cifra per ripianare i debiti legati al gioco e i conti bloccati a causa del divorzio. La somma ricevuta in contanti e poi restituita con bonifici bancari da 5.000 a 30.000 euro "mascherati" in investimenti in edilizia.